Hatay'da Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi - Haberler

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Hatay'da Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

HATAY (AA) - Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kutlamalara, çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mumlar yakıldı.

Kilise bahçesinde devam eden ayinde, konfeti atıldı ve ayine katılanlar birbirleriyle bayramlaştı.

AA / Salim Taş - Güncel

Ortodoks Kilisesi, Paskalya, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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