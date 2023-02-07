Hatay'da anne ve iki çocuğu AFAD ekiplerince enkazdan sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Hatay'da anne ve iki çocuğu AFAD ekiplerince enkazdan sağ olarak çıkarıldı

HATAY - Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Hatay 600 evler semtinde yıkılan binan enkazından anne ve çocuğu ile yaşlı bir vatandaş Erzurum AFAD ekiplerinin başarılı çalışması ile canlı olarak çıkarıldı.

Depremin ardından 28 saat sonra canlı olarak kurtarılan anne ve iki çocuğu AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarıldı. AFAD görevlilerinin kucağında enkazdan indirilen çocuklara sarılan dayısı gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan aynı enkazda bulunan yaşlı bir şahıs ise AFAD ekiplerinin yoğun çabası ile yaralı olarak molozlar arasından çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince enkaz altında yapılan yaşlı adam sedye ile taşınarak hastaneye götürüldü.