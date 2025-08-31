Hatay'da Anne ve Babasını Darbettikten Sonra Kaçan Zanlı Yakalandı

Hatay'da anne ve babasını darbettikten sonra kaçtığı otomobille 5 araca çarpan ve 1 kişiyi rehin alan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücü A.G, gece saatlerinde Antakya-Yayladağı kara yolunda seyir halindeyken darbettiği annesi B.G. ve babası H.G'yi otomobilinden indirdi.

Daha sonra 3 araca çarpan sürücü, Defne ilçesindeki uygulama noktasında bekleyen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Kovalamaca sırasında Atatürk Bulvarı'ndaki 2 araca çarpması sonucu duran otomobilinden inip uzaklaşmaya çalışan A.G, yoldan geçen bir aracı durdurup sürücü S.G'yi rehin aldı.

Etrafını saran polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan B.G. ve H.G'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.