Hatay'da anız yangını söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan anız yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Üzümdalı Mahallesi yakınlarındaki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.