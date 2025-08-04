Hatay'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Hatay'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta da hasar oluştu, ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çağrılan başka bir ambulans hasta için hastaneye giderken, iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada her iki araçta da hasar oluştu.

Çevlik çevre yolunda içinde hasta taşıyan ambulans ile Dilara Kara yönetimindeki 31 ASR 287 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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