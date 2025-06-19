Hatay'da Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Antakya ilçesinde atık su altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HATAY'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, hayatını kaybetti.
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Çalışma yapan 2 işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel