Hatay'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde atık su altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve acil servis ekipleri sevk edildi, yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Yaralı işçiler, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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