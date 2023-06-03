Hatay'da alınan beton örneğinden deniz kumu çıktı

Hatay'da yaklaşık 3 dakikada alınan beton örneğinden, deniz kumu çıktı

Sağlam zeminde 15 dakika süren karot alma işlemi, Emek Mahallesi'ndeki bir binada 3 dakika sürdü

Alınan beton örneğinden yoğun şekilde deniz kumu çıktı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, kaldırılan enkazların ardından ölümlerin yaşandığı binaların zemininden karot ve demir örneği alma işlemleri devam ediyor. 15 dakikada alınması gereken numunenin yaklaşık 3 dakika içinde alındığı ve içinden deniz kumu karışımı olduğu görüldü.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte ağır hasarlı binalarının yıkım ve hafriyatı dönüştürme çalışmaları son hızla devam ediyor. Yıkılan binaların yerleri dümdüz bir arazı olarak bırakılırken, ölüm olaylarının yaşandığı bölgelerde karot ve demir örneği alma işlemleri de sürüyor. Özellikle kentsel dönüşüm olaylarıyla gündeme gelen Antakya ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıkılan ve ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı. Bu noktada da hayatını kaybedenlerin yaşandığı binaların zeminleri yaklaşık bir metre kazılarak taşıyıcı sistemlerden karot makinesiyle 3 beton numunesi alındı. Normalde sağlam bir zeminde ortalama 15 dakika süren beton numunesi alma işleminin, mevcut zeminde 3 dakika gibi kısa sürede alındığı görüldü. Hemen ikiye bölünen numunenin içinde yoğun şekilde deniz kumunun olduğu görüldü.

"3 örnek alıyor"

Karot alma işlemlerini yürüten firma görevlisi Özgür Altan, " Normalde binalardan da alıyorduk karotu. Şu an kepçe önümüzden temeli açıyor oradan alıyoruz. Diğer ekibimiz binalardan alıyor. Biz buradayız, dosya numarasına göre gidiyoruz. Bize gün içerisinde dosya numaraları veriliyor. Savcılık öncülüğünde kepçeyle yerler işaretleniyor. Biz de aynı şekil gelip karot ve demir örneği alıyoruz. Ortalama bir binadan 3 karot ve 9 demir örneği alıyoruz. Sağlam zeminde her aldığımız örnek için yarım saat, 45 dakika süre harcıyoruz" dedi.

"3 dakikada örnek aldılar"

Aldıkları numunelerin çoğunun içinden kum çıktığını dile getiren Altan, " Karot makinesi çok rahat giriyor. Örnek aldığımız yerler çok kötü durumda. Hep deniz kumuyla yapılmış. Çok sağlıklı bir yer değil. Normal, sağlam bir zeminde 15 dakika sürüyor örneği almak, burada 3 dakika falan sürüyor. Çürük ve deniz kumu olmasından dolayı makine rahat gidiyor" diye konuştu.