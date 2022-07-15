Hatay'da alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisküvi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisküvi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mert Evler mevkisinde seyir halindeki bisküvi yüklü 70 AAY 923 plakalı tırın dorsesi, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Tırın dorsesinin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.???????
AA / Burak Milli - Güncel