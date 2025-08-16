Hatay'da Akrobatik Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne 22 Bin Lira Ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 22 bin 687 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası duruma müdahale etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 22 bin 687 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gözcüler Mahallesi Sakarya Caddesi'nde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, K.D'ye 22 bin 687 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
