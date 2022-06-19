Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılan 2 kişi Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılan 2 kişi Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevlik sahilinde denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 kişinin belediyeye bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Açıklamada, kurtarılan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.
AA / Salim Taş - Güncel