Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılan 2 kişi Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılan 2 kişi Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevlik sahilinde denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 kişinin belediyeye bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Açıklamada, kurtarılan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. AA / Salim Taş - Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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