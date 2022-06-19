Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

AA - Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılan 2 kişi Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılan 2 kişi Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevlik sahilinde denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 kişinin belediyeye bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, kurtarılan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

AA / Salim Taş - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title