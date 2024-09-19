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Hatay'da Akdeniz'de Hortum Oluştu

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Samandağ ilçesinde çıkan hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Akdeniz'de korkutan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'de çıkan hortumlar kameralara yansıdı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren devasa hortum vatandaşları tedirgin etti.

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini hissettirdi. Samandağ ilçesinin Akdeniz kıyılarında arka arkaya denizde hortum belirdi. Vatandaşları tedirgin eden devasa hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortumlar, an be an kaydedildi.

Hatay'da Akdeniz'de Hortum Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Güncel

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