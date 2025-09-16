Hatay'da 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma' projesinin açılışı gerçekleşti

Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma" projesinin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Romatoloji Hemşireleri Derneği ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde HMKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doç. Dr. Güven Kuvandık Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koronun konseriyle başladı.

Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya, programda yaptığı konuşmada, projenin 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'da daha da anlam kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin de projenin önemini artırdığını belirten Delikkaya, "Romatolojik hastalıklar çoğu zaman sessiz başlar ve ilk fark eden çoğu zaman bir doktordan önce aile olur. Biz de bu projeyle annelerin farkındalığını artırarak ailede başlayan şifayı toplumun dayanışmasına dönüştürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Proje çalışmaları kapsamında Hatay'da 50 anneyle birlikte hareket edileceğini anlatan Delikkaya, "Bu yolculuk, yüzlerce kişiye umut olacak çünkü bir annenin güçlenmesi bir ailenin iyileşmesi, bir ailenin iyileşmesi de toplumun ayağa kalkması demektir." dedi.

Delikkaya, proje çerçevesinde romatoloji hastalarının annelerine sağlık okuryazarlığı, grup terapileri, sosyal dayanışma ve farkındalık eğitimlerinin verileceğini dile getirdi.

Hatay Vali Yardımcısı Can Atak da projenin Hatay için çok değerli olduğunu kaydetti.

Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Sıtkı Sönmez, HMKÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu, HMKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Özer ve romatoloji hastalarının yakınları katıldı.