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Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çekmece Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın çatısında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Defne Hatay Yaşam Güncel Haberler

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