Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çekmece Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın çatısında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.