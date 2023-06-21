Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ve Defne başta olmak üzere, depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Yıkımları bazı ev sahipleri de izliyor.