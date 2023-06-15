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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ve Defne başta olmak üzere ilçelerde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara alınan enkazlar, döküm sahasına götürülüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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