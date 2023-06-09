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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

Ağır hasar aldığı belirlenen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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