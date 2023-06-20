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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Bazı ev sahipleri çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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