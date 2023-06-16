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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

"Asrın felaketi"nde merkez Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere ağır hasar aldığı belirlenen kent genelindeki binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapıların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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