Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 katlı bir bina kontrollü şekilde yıkıldı. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.