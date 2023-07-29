Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 katlı bir bina kontrollü şekilde yıkıldı. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afet nedeniyle ağır hasar alan yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda, yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın çevresinde ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.
Kolonlarına çelik halat bağlanan yapı, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Yıkım anı, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
İskenderun'da da Atatürk Bulvarı'ndaki ağır hasarlı 6 katlı binanın yıkım işlemleri devam etti.
Çalışmaların ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.