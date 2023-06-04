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Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Güncel Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremler sonucu ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremler sonucu ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bina kendiliğinden çöktü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkazda inceleme yapan ekipler, kimsenin olmadığını belirledi.

Çevresinde önlem alınan enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Atatürk Caddesi Kahramanmaraş Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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