Hatay'da Ağır Hasar Alan Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 6 katlı bina, iş makinesiyle yıkılarak güvenli bir şekilde ortadan kaldırıldı. Yıkım anı cep telefonuyla kaydedildi.
HATAY'da depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ağır hasar alan bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel