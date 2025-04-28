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Hatay'da Ağır Hasar Alan Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Hatay'da Ağır Hasar Alan Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 6 katlı bina, iş makinesiyle yıkılarak güvenli bir şekilde ortadan kaldırıldı. Yıkım anı cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'da depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ağır hasar alan bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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