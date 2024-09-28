Hatay'da Ağır Hasar Alan 14 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören 14 katlı bina, kontrollü şekilde yıkılarak güvenli bir alan oluşturuldu. Yıkım anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
İskenderun ilçesi Moderevler Mahallesi'ndeki Avşaroğlu Sitesi'nin bir bloku olan 14 katlı bina, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı. Bu sabah yasal işlemleri tamamlanan bina için yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.