Hatay'da Ağır Hasar Alan 14 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

İskenderun ilçesi Moderevler Mahallesi'ndeki Avşaroğlu Sitesi'nin bir bloku olan 14 katlı bina, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı. Bu sabah yasal işlemleri tamamlanan bina için yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel