Hatay'da Ağaçta Görülen Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da Ağaçta Görülen Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan büyük yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatlarla yakalanarak koruma altına alındı.

HATAY'da ağaçta görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Çakıryiğit Mahallesi'nde bir evin bahçesinde büyük bir yılan görüldü. Durumu fark eden ev sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla yılanı yakaladı. Bahçede kontrollü şekilde yakalanan yılan, koruma altına alındı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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