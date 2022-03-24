Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri

AA - Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri

Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hayat için İlk Yardım, İlk Yardım için İlk Adım" paneli düzenlendi.

HATAY (AA) - Hatay'da, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hayat için İlk Yardım, İlk Yardım için İlk Adım" paneli düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Osman Nuri Kundakçı yaptı.

Üniversite öğrencilerinin katıldığı panelde, temel yaşam desteği, yaralanmalar, hasta taşıma teknikleri, bilinç bozuklukları ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinin işleyişi gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi.

AA / Salim Taş - Güncel

Mustafa Kemal Üniversitesi, İlk Yardım, Hatay, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title