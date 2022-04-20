Hatay'da açık unutulan kamyon dorsesi KGYS direğini devirdi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde açık unutulan kamyon dorsesi KGYS direğini devirdi.
ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde açık unutulan kamyon dorsesi KGYS direğini devirdi.
Mehmet A, Karaağaç Mahallesi'nde kullandığı 33 ATK 26 plakalı kamyonun dorsesini açık unuttu.
Otoyolda bir süre ilerleyen kamyonun dorsesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) takılıp direği devirdi.
Oluşan hasar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Burak Milli - Güncel