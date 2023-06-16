Hatay'da açık alandaki atık malzeme yangını söndürüldü
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, açık alanda çıkan atık malzeme yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, açık alanda çıkan atık malzeme yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antakya-İskenderun kara yolu Büyükdalyan Mahallesi mevkisinde atık malzemelerin bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel