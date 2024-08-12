Hatay'da 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'da evinde 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.T'nin Reyhanlı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 95 bin 975 sentetik hap ile 1 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.