Hatay'da 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, tutuklanarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hatay'da evinde 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.T'nin Reyhanlı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 95 bin 975 sentetik hap ile 1 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.