Hatay'da 9 yaşındaki Yiğit, 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 9 yaşındaki Yiğit Şahan kurtarıldı. Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 9 yaşındaki Yiğit Şahan kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rize'den bölgeye giden Çayeli Oyak Beton, Rize gönüllü kurtarma ekibi, Pendik ve Kartal gönüllü kurtarma timi, Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde ses gelen enkaza yoğunlaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 9 yaşındaki Yiğit Şahan, depremden yaklaşık 160 saat sonra kurtarıldı. Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin Yiğit'i konuşarak sakinleştirmesi ve çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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