Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi - Haberler

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Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde dün bir apartmanın ikinci katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S, henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bahar Berberci S. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Elif Eylül, İntihar, Hatay, Güncel, Haberler

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