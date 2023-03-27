Hatay'da 9 yağma şüphelisinden 6'sı tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 'yağma ve hırsızlık' olaylarına karıştığı tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 'yağma, hırsızlık ve asayiş' olaylarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.