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Hatay'da 9 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde yer alan 9 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı drone ile kaydedilirken, operasyon sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

9 katlı binanın yerle bir olma anı böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde 9 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar drone görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise drone ile saniye saniye kaydedildi. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'da 9 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - Güncel
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