Hatay'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polisin takip ettiği bir araçtan inip kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen, ekipler ve mahalleli tarafından yakalandı.

HATAY'da polisin takibi sonucu durdurulan araçtan inip kaçmaya çalışan 9 kaçak göçmen, ekipler ve mahalleli tarafından yakalandı.

Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurmak istediği aracın sürücüsü, ihtara uymadı. Yapılan takiple araç, Kapısuyu Mahallesi'nde durduruldu. Araçtan inen grup, ara sokaklara dağılarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarma ekibi arama çalışması başlattı. Mahalleli de ekiplere destek verdi. Ara sokaklara girerek farklı noktalarda saklanan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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