9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Güncel
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Ele geçirilen kaçak sigaraların sergilenmesi Hatay'da 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi HATAY (A) - Hatay'daki 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların sergilenmesi Hatay'da 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY (A) - Hatay'daki 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya, Payas ve Hassa ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yeri ve evlerdeki aramada 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda, Ö.A, İ.T, F.H. ve M.K. gözaltına alındı.

AA / Güncel

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