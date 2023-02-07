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Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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Hatay'da 9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile kadını depremden 40 saat sonra enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile kadını depremden 40 saat sonra enkazdan çıkardı.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri Hatay'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışan ekipler, 9 aylık hamile Nehir İlkova'yı depremden 40 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ümraniye Hatay Güncel Haberler

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