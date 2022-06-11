Hatay'da 802 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 802 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 802 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 802 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 802 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'ndeki V.Ü'ye ait depoda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Adreste arama yapan ekipler, 802 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

V.Ü. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Antakya Hatay Güncel Haberler

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