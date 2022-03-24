Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Reyhanlı- Antakya kara yolu üzerinde yaptığı yol uygulamasında, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçlardaki aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 800 paket sigara ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İ.Ş. gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Güncel

Antakya, Tragger, Sigara, Hatay, Güncel, Haberler

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