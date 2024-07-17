Hatay'da 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, bazıları aracın bagajında bulunan toplam 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.E'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.