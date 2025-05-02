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Hatay'da 8 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da 8 Şüpheli Yakalandı
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Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine, şüpheliler ise tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ü. ve E.C.S. ile çeşitli suçlardan aranan Y.S, B.S, R.G, E.B, N.E. ve C.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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