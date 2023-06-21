Hatay'da 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'da, çekici üzerindeki bir kamyonette 750 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'da, çekici üzerindeki bir kamyonette 750 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde üzerinde kapalı kasa kamyonet bulunan çekiciyi durdurup aradı.

Çekicinin üzerindeki kapalı kasa kamyonette 750 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Şüpheliler N.B. ve M.K. gözaltına alındı.