Hatay İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi Yetim Birimi tarafından Hatay'da 75 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi. İl Müftülüğünde düzenlenen organizasyonda, 75 yetim çocuk ve yakınları, bayramlık kıyafet dağıtımında bir araya geldi.

Hatay İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi Yetim Birimi tarafından Hatay'da 75 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen organizasyonda, 75 yetim çocuk ve yakınları, bayramlık kıyafet dağıtımında bir araya geldi.

Programda çocuklara bayram harçlığı verilerek bayramlık kıyafet dağıtıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu, burada yaptığı açıklamada, yetimlerin Allah'ın emaneti olduğunu kaydetti.

"Yüce dinimiz İslam, yetimleri himaye etmeyi, koruyup gözetmeyi emreder. Onlara karşı duyarlı davranmayı, şefkat ve merhametle yaklaşmayı öğütler" diyen Topçu, "Zira yetimler, Cenab-ı Hakk'ın hepimize emanet ettiği masum kullarıdır. Sevgili Peygamberimiz, bir hadis-i şeriflerinde bu gerçeğe şöyle işaret eder: Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Yetimleri ihmal etmek, onları yalnız ve ilgisiz bırakmak büyük bir vebaldir." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından, Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi Yetim Koordinatörü Meryem Bulanık, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler, yetimler ve yakınları katıldı.