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Hatay'da 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Hatay'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, saklandığı adresi belirlediği M.A.K'yi operasyonla yakaladı.

M.A.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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