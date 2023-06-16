Hatay'da 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Hatay'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Hatay'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, saklandığı adresi belirlediği M.A.K'yi operasyonla yakaladı.
M.A.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel