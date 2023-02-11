Hatay'da 7 yaşındaki çocuk, depremin 136. saatinde enkazdan kurtarıldı
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, 136. saatte sağ olarak çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, 136. saatte sağ olarak çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara desteklerini sürdürüyor.
Ekipler, Hatay Defne'de bulunan enkazda yaptıkları çalışmalarda, 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi depremin 136. saatinde sağ olarak çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tehalmi, sedyeye alındıktan sonra vatandaşların alkışları eşliğinde ambulansa konulup hastaneye götürüldü.