Hatay'da 7 yaşındaki çocuk, depremin 136. saatinde enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, 136. saatte sağ olarak çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, 136. saatte sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara desteklerini sürdürüyor. Ekipler, Hatay Defne'de bulunan enkazda yaptıkları çalışmalarda, 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi depremin 136. saatinde sağ olarak çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tehalmi, sedyeye alındıktan sonra vatandaşların alkışları eşliğinde ambulansa konulup hastaneye götürüldü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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