Hatay'da 7 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan dolayı cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.S, M.A, Y.Ö, M.A, S.G, C.B. ve B.E. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel