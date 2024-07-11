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Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde bulunan 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli 2 otomobili durdurdu.

Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.C. ve A.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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