7 bin 715 sikke ele geçirildi - Haberler

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7 bin 715 sikke ele geçirildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 7 bin 715 sikke ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 7 bin 715 sikke ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağrıyanık Mahallesi'ndeki bir ikamette tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese baskın yapan ekipler, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 7 bin 715 sikke ve dedektör ele geçirdi.

Ev sahibi M.E. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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