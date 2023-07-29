Hatay'da 65 Bin TL Değerinde Kombi Çalan Hırsız Tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu ve Çekmece mahallelerinde toplam 65 bin TL değerinde kombi çalan D.D.B. isimli hırsız, polisler tarafından yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da iki farklı mahallede hasarlı binalardan 65 bin TL değerinde kombi çalan hırsız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi ve Çekmece Mahallesi'nde toplam 65 bin TL değerinde kombi çalan D.D.B. polisler tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY