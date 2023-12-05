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Hatay'da 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

5 Aralık 2023 17:41 Son Güncelleme: 17:42 Abone Ol

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonda 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.