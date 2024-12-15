Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?

Hatay'da 600 Evler Sitesi'nde Anahtar Teslimi Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını duyurdu. Bakan, güvenli ve dirençli konut projelerinin yaygınlaştığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
img

Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
img

Aleyna Tilki iş ilanı verdi
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakip düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
Canlı anlatım! İki takım da 10 kişi kaldı
Kadıköy'de tempo inanılmaz! İki takım da 10 kişi kaldı
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Son Dakika Haberleri

Barcelona Leganes CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Leganes maçı ne zaman? Villarreal Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Villarreal Real Betis maçı ne zaman? Real Sociedad Las Palmas CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Las Palmas maçı ne zaman? Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe – Başakşehir)? Southampton Tottenham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Southampton Tottenham maçı ne zaman? Chelsea Brentford CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Brentford maçı ne zaman? B.Dortmund Hoffenheim CANLI İZLE şifresiz! Bundes Liga B.Dortmund Hoffenheim maçı ne zaman? Manchester City Manchester United CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester City Manchester United maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Başaşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Başakşehir CANLI izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı ŞİFRESİZ izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.