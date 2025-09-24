Haberler

Hatay'da 6 Zanlı Yakalandı: 3'ü Hapis Cezası ile Arananlar

Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, bazı zanlılar tutuklandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hüküm ile çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.K, E.Ü. ve M.A.A. yakalandı.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler E.A, A.K. ve E.B'yi de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
